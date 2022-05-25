Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с победой на Всероссийской олимпиаде. Поздравление было опубликовано на официальной странице главы города «ВКонтакте» в среду, 25 мая.

— Поздравляю московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде. Вы — огромные молодцы, завоевали почти половину дипломов! Отлично выступили по всем предметам, но особенно по экономике, русскому языку, информатике, праву и физике, — написал Собянин.

Всего столичные школьники получили 248 дипломов победителей и 1069 дипломов призеров. Особое внимание мэр города уделил успехам учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые соревновались наравне с остальными и показали хорошие результаты.

25 мая в концертном зале «Зарядье» прошло награждение победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Столичных школьников поздравила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Победители олимпиады получат полмиллиона рублей, призеры — 300 тысяч рублей, а участники, оставшиеся без призовых мест — 100 тысяч.