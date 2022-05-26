«Зачем учить то, что не надо?»: в Крыму предложили исключить английский из школьной программы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил исключить английский язык из школьной программы и вместо него изучать «свои языки».

— Языки — спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон? Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем ребенка заложником — он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она — Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает, — заявил он.

Константинов добавил, что сам не изучал английский язык в школе, но освоил его за два года, когда появилась необходимость в связи с делами бизнеса. Такие курсы дл можно создать по французскому, китайскому, английскому и другим языкам, чтобы их осваивали те люди, которым это действительно нужно, высказал точку зрения спикер Госсовета Крыма.

Первый всероссийский школьный исторический форум «Сила в правде!» состоялся в Музее Победы 19 апреля. Выступивший на нем глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, какие нововведения появятся в жизни российских школьников в следующем учебном году.