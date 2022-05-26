Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Зачем учить то, что не надо?»: в Крыму предложили исключить английский из школьной программы

Юлия Курганова
Общество
«Зачем учить то, что не надо?»: в Крыму предложили исключить английский из школьной программы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил исключить английский язык из школьной программы и вместо него изучать «свои языки».

— Языки — спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон? Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем ребенка заложником — он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она — Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает, — заявил он.

Константинов добавил, что сам не изучал английский язык в школе, но освоил его за два года, когда появилась необходимость в связи с делами бизнеса. Такие курсы дл можно создать по французскому, китайскому, английскому и другим языкам, чтобы их осваивали те люди, которым это действительно нужно, высказал точку зрения спикер Госсовета Крыма.

Первый всероссийский школьный исторический форум «Сила в правде!» состоялся в Музее Победы 19 апреля. Выступивший на нем глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, какие нововведения появятся в жизни российских школьников в следующем учебном году.

Крым Английский язык Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте