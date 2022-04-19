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История с первого класса и исполнение гимна: Кравцов рассказал о нововведениях в школах

Евгений Белоусов

Общество
История с первого класса и исполнение гимна: Кравцов рассказал о нововведениях в школах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Первый всероссийский школьный исторический форум «Сила в правде!» состоялся в Музее Победы во вторник, 19 апреля. Выступивший на нем глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, какие нововведения появятся в жизни российских школьников в следующем учебном году.

С 1 сентября учебные недели во всех российских школах будут начинаться с исполнения гимна страны. Кроме того, будет проходить церемония поднятия государственного флага. Эту инициативу поддержал и помощник президента России Владимир Мединский, заявивший, что государственный флаг, гимн, и герб всегда имели сакральное значение.

Кроме того, в школах появится новый предмет в рамках внеурочной деятельности «Разговоры о главном». Чтобы не оставлять детей один на один с ведущейся против России информационной войной, учителя будут рассказывать им об основных текущих событиях, делиться мнениями, отметил министр.

Историю российские школьники начнут изучать уже с первого класса, а не с пятого, как это было прежде. По словам Кравцова, министерство не допустит плохого отношения к народам Украины и Белоруссии в процессе изучения истории. Однако отдельным курсом вводить ее в школьную программу не будут, уточнил он. Отдельные темы будут обсуждаться с детьми на уроках «Окружающего мира», также педагогам следует организовывать экскурсии в музеи и выставки.

— Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память, — подчеркнул Кравцов.

Кроме того, Минпросвещения настоятельно рекомендовало школам собирать телефоны у учеников перед входом в класс или учебное заведение. В мае соответствующие рекомендации будут направлены во все регионы. На августовских совещаниях их обсудят, а с 1 сентября каждая школа самостоятельно будет решать, как воспользоваться этими рекомендациями.

— Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс. Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса, — отметил министр.

В январе в Минпросвещения сообщили, что издания по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и родным языкам вошли в федеральный перечень школьной литературы.

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