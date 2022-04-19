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Минпросвещения рекомендует школам собирать телефоны у учеников

Араз Салехов

Общество
Минпросвещения рекомендует школам собирать телефоны у учеников
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министерство просвещения России намерено порекомендовать школам собирать телефоны у учеников перед входом в класс или учебное заведение. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

— Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс. Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса, — рассказал он.

При этом уточняется, что соответствующие рекомендации будут направлены во все регионы в мае. На августовских совещаниях они будут обсуждены, с 1 сентября каждая школа самостоятельно будет принимать решение, как воспользоваться этими рекомендациями, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что с 1 сентября в школах России учителя будут рассказывать детям об основных текущих событиях на дополнительных уроках «Разговоры о важном» в рамках внеурочной деятельности.

Помимо этого, Минпросвещения планирует ввести изучение истории в российских школах с первого класса. Глава министерства Сергей Кравцов рассказал, что в настоящее время школьники начинают изучать историю с пятого класса.

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