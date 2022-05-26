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Терапевт назвал самые распространенные болезни садоводов

Юлия Курганова
Общество
Терапевт назвал самые распространенные болезни садоводов
Фото: pixabay.com

Чаще всего с садовых участков дачники возвращаются с гипертоническими кризами, травмами, пищевыми отравлениями и ожогами. Такой топ-заболеваний назвал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

— На первом месте в топе болезней садоводов находится гипертония. Потому что люди, выехав на дачу, отбиваются от рук и начинают трудоголить. Попой кверху, головой вниз, и заканчивается это все у нас, как правило, гипертоническими кризами на грядке, а за ними идут нарушения мозгового кровообращения и инсульты. На второе место я бы поставил травмы, полученные от садовых инструментов, а также падения с высоты, когда лезут что-то спилить, и гнойные всякие вещи на пальцах из-за возни в грязи. Третье это, наверное, пищевые отравления. Теплая погода, какие-то салаты жалко выкидывать, а в них плодится какая-нибудь нечисть, — рассказал он.

Также к списку заболеваний садоводов медик добавил солнечнее удары и ожоги, которые были получены от ядовитых растений, например, от борщевика.

— Кто-то начнет косить в трусах и потом как черепаха весь ходит пятнистый. Плюс солнечные удары и, конечно же, клещи. Это наше все, — заключил терапевт в беседе с порталом Ura.ru.

Врач общей практики Лада Попова дала советы по выбору лекарств при поездке на дачу. По ее словам, если люди едут на дачу загорать, жарить шашлыки и будут много времени проводить на солнце, то, помимо солнцезащитного крема и головного убора, нужно взять с собой средство от ожогов — пантенол.

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