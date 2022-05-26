Две учительницы и выпускница подрались на последнем звонке в Приморье

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта между ученицей и двумя преподавателями школы в приморском поселке Дунай. Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Екатерина Хабарова.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в поселке Дунай во время празднования последнего звонка произошел конфликт между одной из выпускниц и учительницей истории, который перерос в драку.

Как уточнили РИА Новости в полиции, поступило заявление 41-летней жительницы поселка Дунай о нанесении телесных повреждений ее 17-летней дочери двумя женщинами. Позже в полицию поступили встречные заявления на противоправные действия несовершеннолетней от гражданок 36 и 35 лет, работников местного образовательного учреждения.

— Предварительно установлено, что между заявительницами и несовершеннолетней произошел конфликт, переросший в драку, — сообщила Хабарова.

23 мая сообщалось, что мужчина попал в больницу после драки с посетителем ресторана на Новом Арбате. По словам врачей, у мужчины диагностирован перелом костей носа со смещением.