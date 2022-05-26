Астрологи назвали пять самых верных знаков зодиака

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Астрологи составили рейтинг самых преданных знаков зодиака. Они рассказали, кому можно доверять в отношениях, а от кого стоит ждать предательства.

До тех пор, пока партнер удовлетворяет все эмоциональные потребности Раков, они остаются исключительно ему верны. Они заинтересованы в том, чтобы найти свою родственную душу, поэтому никогда не пытаются ввести его в заблуждение. Пока они чувствуют себя нужными, они будут в полной мере довольны своими отношениями.

Скорпионам может потребоваться много времени, чтобы научиться доверять кому-то и подпустить этого человека поближе, но как только им это удастся, они будут исключительно верны этому человеку. При этом они всегда сохраняют верность тому партнеру, который поступает так же. Если же их доверие предано, то пощады не будет.

Козероги не зря считаются одними из самых верных представителей зодиака, так как всегда воспринимают свои отношения крайне серьезно. Они обычно наперед планируют будущее и никогда не сделают того, что может как-то поставить их отношения под угрозу. Если они несчастливы в отношениях, то с большей вероятностью предпочтут их разорвать.

Девы очень практичны и верны своим партнерам, поскольку одна только мысль о том, что их обман может раскрыться, заставляет их серьезно понервничать. Они отличаются высокими требованиями к партнерам и обычно слишком заняты своими делами, чтобы находить время на отношения на стороне.

Тельцы верны своим партнерам и предпочитают держаться за своего единственного и неповторимого человека. Но они также очень ревнивы, поэтому часто подозревают своих партнеров в неверности даже в отсутствии каких-либо доказательств, сообщается на портале Femmie.

Психологи назвали шесть признаков того, что мужчина не решится на измену. Так, по убеждению специалистов, подобный вывод можно сделать, если мужчина перестал общаться с бывшей партнершей, но при этом их расставание не было негативным, в прошлых отношениях он хранил верность подруге.