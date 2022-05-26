Новые партнеры и инвесторы: в Москве расскажут о масштабировании бизнеса на рынках стран БРИКС

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Бизнес-конференция «Go БРИКС» пройдет 31 мая с 17:00 до 22:00 на площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 26 мая.

— Конференция будет посвящена перспективам выхода на рынки стран БРИКС. Эксперты поделятся своими знаниями об особенностях ведения бизнеса за рубежом, расскажут, как найти новых клиентов и адаптировать для них свой продукт, — отметила Сергунина.

По ее словам, мероприятие будет интересно технологическим и ИТ-компаниям, опытным руководителям и директорам растущих производств. Предпринимателей познакомят с опытом работы успешных инновационных российских компаний, а также расскажут, как расширить рынок сбыта за счет новых направлений в нишах с повышенным спросом.

С 7 по 10 июля 2022 года в Парке Горького будет проходить третья «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW) — главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, пространство для открытого диалога всех участников.

В этом году Форум обретает особую актуальность. Возникли новые вызовы, и для того чтобы найти эффективные решения, необходимо консолидировать всех игроков рынка, обеспечить свободный диалог и совместную работу.