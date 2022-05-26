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Модернизация 12 молочных кухонь пройдет в столице

Араз Салехов
Город
Модернизация 12 молочных кухонь пройдет в столице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице идет активная работа в рамках реализации программы модернизации молочных кухонь. Так, в городе начались ремонтные работы еще в 12 пунктах. Об этом в четверг, 26 мая, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы продолжаем реализовывать программу обновления молочных кухонь: полностью модернизировали два пункта, сейчас приступили к работам в 12. Это более половины молочных кухонь, где в этом году запланирована модернизация. До конца 2022-го планируем начать ремонт еще в восьми. Он проводится поэтапно, при этом получение продуктов для москвичей остается таким же доступным. Во время ремонтных работ питание можно забрать в соседних или любых других пунктах по выбору, — отметила она.

Заммэра добавила, что подобная инициатива позволит модернизировать столичные молочные кухни, сделав их современными, узнаваемыми и комфортными. По ее словам, во всех пунктах появится новая эргономичная мебель, современное оборудование и пандусы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 29 марта, председатель комиссии по экономической и социальной политике Мосгордумы Людмила Гусева заявила, что капитальный ремонт молочных кухонь сделает их еще удобнее для московских семей благодаря новому стандарту. Она напомнила, что в столице работает 252 молочные кухни. Они обслуживают, как уточняется, более 325 тысяч москвичей.

Анастасия Ракова Москва модернизация
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