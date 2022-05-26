Здание XIX века в Кропоткинском переулке Москвы отреставрируют

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Кропоткинский переулок, 10с1 Карта всех событий

В столичном районе Хамовники продолжаются противоаварийные работы в доходном доме XIX века. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 26 мая.

— Небольшой доходный дом в Кропоткинском переулке хорошо сохранил исторический облик, планировку и оформление интерьеров. Здание в стиле эклектики является ценным элементом переулка, — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

На первом этапе работ специалисты проведут противоаварийные работы отдельных участков кровли, имеющих повреждения. На данный момент уже установлены поддерживающие стойки под перекрытия.

В дальнейшем планируется начать комплексные работы по реставрации. Сейчас специалисты приступили к демонтажу современной отделки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве отреставрируют подпорную стену собора Василия Блаженного. По словам главы Министерства культуры России Ольги Любимовой, в рамках реставрации специалисты также построят лестницу со стороны Васильевского спуска.