Новые уличные вольеры для фосс появились в Центре воспроизводства Московского зоопарка

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка возвели новые уличные вольеры для фосс. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.
— Комплекс для фосс в отделе хищных животных Центра воспроизводства Московского зоопарка был построен исходя из естественных потребностей этих зверей. Трехярусность и наличие многочисленных конструкций необходимы, так как фоссы очень много времени проводят на деревьях. Смежные стены между вольерами полностью зашиты, чтобы обеспечить уединение и комфорт, ведь фоссы — одиночки. Однако при желании животные могут видеть друг друга, взобравшись на самую высокую полку. Мы надеемся, что это поспособствует хорошим отношениям у будущей пары и успехам в размножении, — говорится в сообщении.
Видео: АГН «Москва»
Фоссы Микки и Кнопа, как уточняется, уже вышли в новый вольер и стали его изучать, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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