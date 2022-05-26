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Новые уличные вольеры для фосс появились в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Араз Салехов
Город
Новые уличные вольеры для фосс появились в Центре воспроизводства Московского зоопарка
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка возвели новые уличные вольеры для фосс. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Комплекс для фосс в отделе хищных животных Центра воспроизводства Московского зоопарка был построен исходя из естественных потребностей этих зверей. Трехярусность и наличие многочисленных конструкций необходимы, так как фоссы очень много времени проводят на деревьях. Смежные стены между вольерами полностью зашиты, чтобы обеспечить уединение и комфорт, ведь фоссы — одиночки. Однако при желании животные могут видеть друг друга, взобравшись на самую высокую полку. Мы надеемся, что это поспособствует хорошим отношениям у будущей пары и успехам в размножении, — говорится в сообщении.

Видео: АГН «Москва»

Фоссы Микки и Кнопа, как уточняется, уже вышли в новый вольер и стали его изучать, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что старейший жираф Самсон вышел в открытый вольер Московского зоопарка.

Помимо этого, сотрудники столичного зоосада выпустили в город 12 летучих мышей, которые ранее поступили в Центр реабилитации рукокрылых.

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