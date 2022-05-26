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Город поддержал производителей

Ирина Петрова
Общество
Город поддержал производителей
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В первом квартале этого года столица продемонстрировала 20-процентный рост объемов промпроизводства по сравнению с январем–мартом 2021 года. В частности, в обрабатывающей отрасли рост составил 27,3 процента.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил о мерах поддержки предприятий.

— Наращивать производство московским предприятиям помогают свыше 20 мер системной поддержки, включая льготные займы, субсидии, присвоение специальных статусов, — отметил глава ведомства. — Кроме того, для стабилизации экономической ситуации было направлено дополнительно 10 миллиардов рублей. Деньги могут предоставлять, например, для компенсации ставок банковских кредитов на оборотные средства.

По словам Овчинского, производители машин и оборудования уже активно пользуются господдержкой, а рост объемов производства в отрасли в первом квартале составил свыше 85 процентов относительно аналогичных показателей 2021 года.

Производство Владислав Овчинский высокий рост
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