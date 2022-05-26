Реконструкция Гольяновского дюкера завершается в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий

Специалисты приступили к завершающему этапу работ по реконструкции газопровода-дюкера «Гольяновский» в Басманном районе столицы. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В настоящее время продолжается монтаж четырех вертикальных участков газопровода, которые являются продолжением дюкерной части, проходящей под дном реки Яузы. После завершения этих работ оставшийся участок газопровода будет проложен открытым методом, — говорится в сообщении.

До этого специалисты выполнили методом микротоннелирования прокладку подводной части газопровода. Она состоит из двух ниток стальной трубы диаметром 426 миллиметров общей протяженностью около 90 метров.

После обновления газопровод оснастят автоматическими запорными устройствами. Они позволяют при необходимости за полторы минуты перекрыть участок газопровода.

Отмечается, что работы проводятся без отключения газоснабжения в прилегающих домах. Реконструкцию планируется завершить до конца лета.

19 мая сообщалось, что завершается перекладка газопровода на севере Москвы. В ходе строительства специалистам предстояла прокладка одного километра новых трубопроводов диаметром 600 миллиметров.