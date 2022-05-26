Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Реконструкция Гольяновского дюкера завершается в Москве

Александр Афонин
Город
Реконструкция Гольяновского дюкера завершается в Москве
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий

Специалисты приступили к завершающему этапу работ по реконструкции газопровода-дюкера «Гольяновский» в Басманном районе столицы. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В настоящее время продолжается монтаж четырех вертикальных участков газопровода, которые являются продолжением дюкерной части, проходящей под дном реки Яузы. После завершения этих работ оставшийся участок газопровода будет проложен открытым методом, — говорится в сообщении.

До этого специалисты выполнили методом микротоннелирования прокладку подводной части газопровода. Она состоит из двух ниток стальной трубы диаметром 426 миллиметров общей протяженностью около 90 метров.

После обновления газопровод оснастят автоматическими запорными устройствами. Они позволяют при необходимости за полторы минуты перекрыть участок газопровода.

Отмечается, что работы проводятся без отключения газоснабжения в прилегающих домах. Реконструкцию планируется завершить до конца лета.

19 мая сообщалось, что завершается перекладка газопровода на севере Москвы. В ходе строительства специалистам предстояла прокладка одного километра новых трубопроводов диаметром 600 миллиметров.

Реконструкция Басманный район газопроводы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте