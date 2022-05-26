Жители трех домов переедут в новостройку по реновации в Алексеевском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Староалексеевская улица, 3 Карта всех событий

Жители трех домов Алексеевского района в скором времени начнут переезд в новые квартиры по программе реновации. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Это первый дом, построенный и переданный под заселение по программе реновации в Алексеевском районе. Новые квартиры в современном жилом корпусе получат около 260 семей из трех пятиэтажек, — сказал он.

По словам руководителя департамента, по программе реновации в Алексеевском районе предстоит переселить более 2,8 тысячи жителей. Всего в СВАО планируется расселить 499 домов.

Москвичи получат новые квартиры, которые соответствуют требованиям московского стандарта программы реновации. Отмечается, что площадь комнат будет не меньше, чем в старых квартирах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Левкин сообщил, что с момента старта программы реновации жители 200 домов переехали в новые квартиры. На данный момент осуществляется переезд еще 295 зданий.