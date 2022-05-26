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Дептранс сообщил об обновлении навигации в «Москве-Сити»

Араз Салехов
Город
Дептранс сообщил об обновлении навигации в «Москве-Сити»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
москва сити Карта всех событий

Столичные службы обновили навигацию в «Москве-Сити». Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Осенью 2021 года мы создали пешеходные пространства в «Москве-Сити» и изменили схему движения транспорта. Теперь разместили удобную навигацию для более 100 тысяч человек, которые ежедневно посещают деловой квартал. Обновленная навигация расположена на пешеходных зонах, тротуарах и в подземной пешеходной галерее, соединяющей башни. Передвижение по «Москве-Сити» становится все более удобным, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Так, на территории объекта изменили дизайн 100 элементов навигации и установили больше 300 новых; разработали новый дизайн навигации в общем городском стиле, но с учетом особенностей делового квартала; поделили территорию на 11 кварталов; создали единый принцип нумерации и обозначения; установили указатели к транспорту и пронумеровали зоны посадки на такси, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, с 26 мая жители города смогут оплачивать проезд на речных трамвайчиках по двум направлениям картой «Тройка» на Северном речном вокзале. В частности, в направлении до причала «Захарково» стоимость проезда составит 46 рублей. До причала в город Химки — 150 рублей.

Транспорт Максим Ликсутов «Москва-Сити»
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