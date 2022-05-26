Тренер рассказал о пользе занятий спортом на свежем воздухе

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Занятия спортом на свежем воздухе полезнее, чем походы в спортзал. Это закаляет характер и улучшает иммунитет, но в то же время уличные условия подойдут не всем. Об этом сообщил руководитель спортивного проекта Денис Помазной.

— Если мы берем конкретные уличные виды спорта — погода закаляет характер человека. А в плохую погоду закаляется здоровье, повышается иммунитет, — рассказал Помазной в комментарии РИАМО.

Как рассказал тренер, для новичков подойдут занятия на турнике, бег, пеший спорт. Лучше заниматься спортом в парках, лесах, около водоемов. Многие профессиональные спортсмены выезжают на тренировки в горы, чтобы тренировать свою выносливость. Перепады высот создают дополнительные нагрузки.

Помазной добавил, что если человек — профессиональный бодибилдер, то занятий на турниках и брусьях ему будет не хватать. Такому спортсмену нужны специальные тренажеры для отдельных групп мышц.

Популярное мнение о том, что человеку для сохранения здоровья необходимо проходить 10 тысяч шагов в день, является не более чем мифом. Такое заявление сделал фитнес-тренер Роб Артур.