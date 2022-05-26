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«Ведет шоу с женой футболиста»: Гордон высмеяла бывшего мужа за работу с Барановской

Александр Афонин
Общество
«Ведет шоу с женой футболиста»: Гордон высмеяла бывшего мужа за работу с Барановской
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Бывшая жена телеведущего Александра Гордона Екатерина прокомментировала шоу, которое он ведет с бывшей женой футболиста Андрея Аршавина Юлией Барановской.

— Это что такое за передачу ты ведешь вообще с бывшей женой, даже гражданской женой какого-то бывшего футболиста, — сказала она.

Екатерина Гордон — владелица собственного адвокатского бюро и автор популярных песен. Недавно она вышла замуж, однако знаменитую фамилию менять не планирует.

— Мне 41 год, сейчас мне еще метаться с фамилиями уже смешно. Я Гордону говорю: «Сам меняй, я сейчас больший Гордон, чем ты», — цитирует экс-жену телеведущего StarHit.

До этого стало известно, что Александр Гордон обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе. Несколько месяцев назад пара тайно зарегистрировала свои отношения в одном из загсов.

Екатерина Гордон не оставила в стороне такое событие. Правозащитница поддержала венчание. Однако отметила, что проблемы в паре могут возникнуть не из-за разницы в возрасте, а по причине нездоровых привычек телеведущего.

бывшая жена Александр Гордон Юлия Барановская
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