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Новые городские указатели к общественным туалетам установят в Москве

Александр Афонин
Город
Новые городские указатели к общественным туалетам установят в Москве
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

В рамках реализации программы создания Единой системы навигации в столице установят 54 городских указателя и 438 информационных поля городских указателей к городским общественным туалетам. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

— Комфортную городскую инфраструктуру невозможно представить без развитой сети общественных бесплатных туалетов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что новые указатели помогут жителям столицы правильно и быстро сориентироваться во время продолжительных прогулок.

Специалисты ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» установят новые указатели в Центральном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах города.

До этого стало известно, что столичные службы обновили навигацию в «Москве-Сити». На территории объекта изменили дизайн 100 элементов указателей и установили больше 300 новых. Помимо этого, был разработан новый дизайн навигации в общем городском стиле.

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