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Врач рассказала, какие продукты помогают бороться с выпадением волос

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказала, какие продукты помогают бороться с выпадением волос
Фото: pixabay.com

Рацион питания оказывает существенное влияние на состояние здоровья человека, в том числе на состояние его волос. Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Мелисса Пилианг рассказала, какие продукты помогают бороться с выпадением волос и способствуют их укреплению.

Специалист подчеркнула, что особую пользу несут продукты, содержащие в себе большое количество железа. Это обусловлено тем, что данное вещество способствует росту и восстановлению волос, помогая организму вырабатывать гемоглобин.

— Когда мы видим пациентов, страдающих от выпадения волос, мы часто проводим лабораторные исследования для выявления дефицита железа, — отметила она.

Среди богатых железом продуктов эксперт выделила шпинат, брокколи, тофу, горох, говядину и баранину.

Дерматолог подчеркнула, что, помимо этих продуктов, в рацион питания также следует внести цитрусовые, клубнику и помидоры, богатые витамином C продукты, передает Nation news.

Доктор медицинских наук, хирург, специалист по пересадке волос Кен Л. Уильямс — младший озвучил простые способы предотвратить выпадение волос. В их число входят спорт, солнцезащитные средства и прием витаминных комплексов.

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