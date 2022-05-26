В Подмосковье отремонтировали 15 процентов дорог от общего годового плана

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Более 225 километров покрытия на муниципальных и региональных дорогах заменили в Подмосковье с начала ремонтного сезона.

Всего в этом году в регионе намерены отремонтировать свыше 1,2 тысячи дорог протяженностью свыше 1,4 тысячи километров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Ежегодно мы сохраняем и высокие темпы, и объемы ремонта дорожной сети Подмосковья — на сегодняшний день укладка асфальтобетонного покрытия завершена на 200 дорогах протяженностью более 225 километров, что составляет 15 процентов от общего объема, — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В частности, в области запланирован ремонт девяти дорог регионального значения. Эти трассы ведут к 20 туристическим объектам, передает РИАМО.

Он отметил, что ремонтные работы стартовали в апреле и продолжаются по установленному ранее графику.

Сообщается, что дорожные службы используют материалы отечественного производства.

Путепровод в районе Внуково планируют капитально отремонтировать. Он расположен на пересечении Боровского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги.