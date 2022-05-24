Путепровод в районе Внуково капитально отремонтируют
Путепровод в районе Внуково планируют капитально отремонтировать. Он расположен на пересечении Боровского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
— Проектом предусмотрено восстановление и ремонт несущих конструкций путепровода, замена навесной гранитной облицовки стен на металлокерамические панели, а также восстановление систем жизнеобеспечения, — рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.
Специалисты оборудуют путепровод системами охранной и пожарной сигнализации, контроля и управления доступом. В служебных помещениях появятся устройства, которые будут передавать сигналы о различных нарушениях.
Помимо этого, будут заменены системы отопления и электроснабжения.
Всего в этом году в столице планируется строительство 91 километра дорог, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что путепровод на улице Барклая завершат раньше срока. Изначально работы планировалось закончить в 2023 году.