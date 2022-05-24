Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путепровод в районе Внуково капитально отремонтируют

Александр Афонин
Город
Путепровод в районе Внуково капитально отремонтируют
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Путепровод в районе Внуково планируют капитально отремонтировать. Он расположен на пересечении Боровского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Проектом предусмотрено восстановление и ремонт несущих конструкций путепровода, замена навесной гранитной облицовки стен на металлокерамические панели, а также восстановление систем жизнеобеспечения, — рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Специалисты оборудуют путепровод системами охранной и пожарной сигнализации, контроля и управления доступом. В служебных помещениях появятся устройства, которые будут передавать сигналы о различных нарушениях.

Помимо этого, будут заменены системы отопления и электроснабжения.

Всего в этом году в столице планируется строительство 91 километра дорог, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что путепровод на улице Барклая завершат раньше срока. Изначально работы планировалось закончить в 2023 году.

Капитальный ремонт Дороги Район Внуково
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте