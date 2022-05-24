Путепровод в районе Внуково капитально отремонтируют

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Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Путепровод в районе Внуково планируют капитально отремонтировать. Он расположен на пересечении Боровского шоссе с Киевским направлением Московской железной дороги. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Проектом предусмотрено восстановление и ремонт несущих конструкций путепровода, замена навесной гранитной облицовки стен на металлокерамические панели, а также восстановление систем жизнеобеспечения, — рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Специалисты оборудуют путепровод системами охранной и пожарной сигнализации, контроля и управления доступом. В служебных помещениях появятся устройства, которые будут передавать сигналы о различных нарушениях.

Помимо этого, будут заменены системы отопления и электроснабжения.

Всего в этом году в столице планируется строительство 91 километра дорог, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что путепровод на улице Барклая завершат раньше срока. Изначально работы планировалось закончить в 2023 году.