Столичные врачи вылечили 332 человека от коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 332 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 368 новых случаев заражения ковидом.

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 128 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 75 пациентов, а 14 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила, что доля «дельта»-штамма коронавирусной инфекции на территории России может вырасти. По ее словам, такой исход возможен при ослаблении иммунитета граждан.

До этого иммунолог Николай Крючков заявил, что россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку коронавирусной инфекции. По словам специалиста, ближайшим наиболее опасным периодом будет середина сентября.