«Зажать» инфляцию: к чему приведет снижение ключевой ставки до 11%

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В четверг, 26 мая, Центробанк (ЦБ) внепланово снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 11 процентов годовых. Эта мера должна «зажать» инфляцию, стабилизировать курс рубля, а также помочь российскому бизнесу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Регулятор пошел на очередное понижение ключевой ставки по двум причинам, отмечает собеседник «ВМ». Первая — существенное снижение инфляции, которое уже наблюдается. Вторая — необходимость удешевления кредитов и увеличения их объема для ускоренного развития экономики.

Таким образом, решение ЦБ должно замедлить рост цен, а также способствовать «вливанию» в экономику дополнительных кредитных ресурсов. Последнее начнет стимулировать развитие бизнеса.

— Снижая ключевую ставку, Центробанк подчеркивает, что он и дальше будет стремиться снизить инфляцию, а также демонстрирует свою уверенность в устойчивости финансовой системы страны. По сути, регулятор следует в фарватере новых требований экономики, — поясняет Юденков.

При этом снижение ключевой ставки не должно ослабить национальную валюту. По мнению эксперта, мера даже косвенно повлияет на ее «стабилизацию»:

— Не думаю, что на фоне решения ЦБ рубль будет слабеть. Скорее всего, рубль будет и дальше потихоньку укрепляться, пока не наладится параллельный импорт станков, машин и оборудования. В этом контексте важно понимать, что сейчас ввоз средств производства жизненно необходим для экономики России.

В сообщении ЦБ отмечается, что решение о снижении ставки принято в связи со «значительным замедлением текущих темпов роста цен». Кроме того, регулятор допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях.

На фоне решения ЦБ один из крупнейших банков страны уже анонсировал снижение ипотечной ставки на три процентных пункта. Теперь заемщики смогут оформить кредит по ставке от 10,9 процента годовых.

По данным Росстата, в мае годовая инфляция в стране замедлилась до 17,5 процента. В апреле уровень роста цен в годовом исчислении составил 17,83 процента.