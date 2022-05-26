Проект фондохранилища в ТиНАО пересмотрят из-за импортозамещения

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

В столице пересмотрят проект уникального музейного фондохранилища в Троицком и Новомосковском административных округах в связи с необходимостью замещения импортных технологий отечественными аналогами. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— Проект строительства многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев на территории АДЦ в Коммунарке является одним из сложнейших и технологически насыщенных. В сложившихся условиях идет перепроектирование и поиск российских аналогов планируемой к использованию техники и аппаратуры, — отметил он.

При этом он добавил, что корректировка проекта коснется только технических аспектов. Планируется, что ​пересмотр проекта завершится к сентябрю.

Помимо этого, глава столичного департамента развития новых территорий Москвы рассказал, что в ТиНАО идет активное развитие по ключевым проектам. Так, на территории самых молодых округов столицы за текущий год планируется построить свыше трех миллионов квадратных метров различной недвижимости. Жилье займет порядка двух миллионов «квадратов».