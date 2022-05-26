Почти 500 детсадов построили в Подмосковье за семь лет

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За последние семь лет в Московской области построили около пятисот детских садов. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

— Ни в одном субъекте РФ такого количества садов не строится. Что касается школ: за семь лет построено 166 школ — новых, современных, оборудованных по последнему слову техники, — отметила она.

По ее словам, число школьников в регионе растет с каждым годом примерно на 400 человек.

Ежегодно за счет бюджета появляется порядка 200 новых детских площадок во дворах. За последние пять лет создали около 300 благоустроенных пространств.

Также Каклюгина напомнила, что власти Подмосковья помогают многодетным семьям с получением жилья, улучшением условий проживания, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В столице продолжается строительство новых школ и детских садов. С начала года введены в эксплуатацию 16 объектов образования. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.