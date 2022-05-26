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Наталья Сергунина: В Москве действует 70 городских мер поддержки малого и среднего бизнеса

Араз Салехов
Город
Наталья Сергунина: В Москве действует 70 городских мер поддержки малого и среднего бизнеса
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице действует 70 городских мер поддержки малого и среднего предприятия (МСП), позволяющие активно развивать бизнес в черте города. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Только по линии городского департамента предпринимательства и инновационного развития для самозанятых москвичей, малых и средних предприятий предусмотрено 70 мер поддержки. В первую очередь это гранты, поручительства и льготные кредиты. Вместе с тем предприниматели могут принять участие в образовательных программах, воспользоваться удобными онлайн-сервисами и получить консультации, — отметила она.

При этом заммэра добавила, что недавно в городе была открыта горячая линия по вопросам работы в условиях санкций, на которой бизнесменам рассказывают обо всех актуальных видах помощи. Так, в городе идет активная поддержка предприятий общепита и креативных индустрий. Помимо этого, столичная власть поддерживает технологический бизнес, самозанятых и начинающих предпринимателей, а также занимается предоставлением льготных кредитов.

Напомним, что на сегодняшний день число московских субъектов МСП превышает 800 тысяч.

Кроме того, в Москве с 6 июня можно будет подать заявку на грант для организаторов делового и молодежного туризма. Сергунина уточнила, что заявочная кампания продлится месяц — с 6 июня по 7 июля. Максимальный размер гранта составляет десять миллионов рублей.

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