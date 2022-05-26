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Захарова назвала причину, по которой YouTube не уходит из России

Полина Долганова
Общество
Захарова назвала причину, по которой YouTube не уходит из России
Фото: МИД РФ

Платформа YouTube не уходит из России, потому что видеохостинг зарабатывает на территории РФ большие деньги. Такое мнение в четверг, 26 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Они здесь отлично зарабатывают, так, как они не зарабатывают, наверное, нигде. Потому что то количество контента, которое производится нашими творческими людьми, это еще надо поискать, — цитирует представителя МИД РИА Новости.

24 мая генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что видеохостинг намерен продолжать работу в России. По ее словам, в нынешнем конфликте платформа может использоваться для гуманитарных целей и для предоставления пользователям разной информации. Также YouTube могут использовать организации дистанционного обучения детей. Также видеохостинг может быть использован для оказания медицинской помощи в полевых условиях.

В апреле Роскомнадзор запретил рекламировать американскую корпорацию Google и входящие в ее состав информационные ресурсы, в том числе и YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что к компании будут применены меры запрета на распространение рекламы Google и принадлежащих ей информационных ресурсов.

Мария Захарова Россия YouTube
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