Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западная сторона не хочет, чтобы Киеву навязали мир на чужих условиях. Об этом он сообщил в четверг, 26 мая.

Канцлер отметил, что в настоящее время мировое сообщество переживает поворотный момент. При этом Германия не будет предпринимать каких-либо действий, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине.

— Также мы постоянно должны давать понять Путину: не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем, — цитирует Шольца ТАСС.

Накануне профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока заявил, что Германию не волнует «успех» Украины, так как она заинтересована в отношениях с Россией. Соответствующее заявление специалист сделал в ответ на слова немецкого аналитика Родерика Кизеветтера о нежелании канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать киевскому режиму. Он добавил, что поведение Германии в отношении Украины серьезно скажется на сплоченности НАТО.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.