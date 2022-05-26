Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Губернатор Курской области сообщил о взрывах в регионе

Полина Долганова
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил о взрывах в регионе
Фото: moscow-live

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о взрывах в одном из районов региона. Об этом он написал на своей странице в Telegram в четверг, 26 мая.

— В настоящее время поступает информация о хлопках в Суджанском районе: около территории населенных пунктов Нижнемахово и Воробжа, — написал он.

24 мая Старовойт сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе еще на две недели — до 8 июня. По его словам, эта мера поможет спецслужбам сохранять безопасность курян. Он также попросил местных жителей быть бдительными.

После начала специальной военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. Только на этой неделе были нанесены удары по населенным пунктам в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях страны.

Во многих районах местные власти ввели повышенный уровень террористической опасности из-за риска диверсий со стороны вооруженных сил Украины.

Взрывы Курская область Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте