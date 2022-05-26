Губернатор Курской области сообщил о взрывах в регионе

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о взрывах в одном из районов региона. Об этом он написал на своей странице в Telegram в четверг, 26 мая.

— В настоящее время поступает информация о хлопках в Суджанском районе: около территории населенных пунктов Нижнемахово и Воробжа, — написал он.

24 мая Старовойт сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе еще на две недели — до 8 июня. По его словам, эта мера поможет спецслужбам сохранять безопасность курян. Он также попросил местных жителей быть бдительными.

После начала специальной военной операции России на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны. Только на этой неделе были нанесены удары по населенным пунктам в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях страны.

Во многих районах местные власти ввели повышенный уровень террористической опасности из-за риска диверсий со стороны вооруженных сил Украины.