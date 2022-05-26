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Эксперт дал советы, как выбрать лагерь для ребенка

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт дал советы, как выбрать лагерь для ребенка
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На что обратить внимание при выборе лагеря для ребенка, рассказал руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов.

Он отметил, что у организации, которая отвечает за детский отдых, должно быть санитарное заключение и паспорт безопасности объекта. Важно оценить, как организована охрана лагеря.

— Все эти вопросы можно задавать при покупке путевки либо напрямую директору лагеря. Если в лагере все хорошо, вам спокойно дадут ответы на все эти вопросы. Если лагерь недалеко от вас, вы можете доехать и посмотреть его, — пояснил собеседник «Радио 1».

Он добавил, что в некоторых лагерях запрещено использование детьми телефонов и других гаджетов. Но в этом случае родители могут узнавать новости от сотрудников лагеря. Также учреждение может ежедневно размещать фото и видео с мероприятий в соцсетях.

Носов добавил, что в лагерях всегда работают медицинские сотрудники, фельдшер или врач — в зависимости от количества детей.

Тематическая горячая линия по вопросам детского отдыха, а также качества и безопасности детских товаров открылась во всех регионах РФ с 23 мая. Действовать она будет до 10 июня, передает ФАН.

Российским родителям уже вернулось около шести миллиардов рублей в рамках программы детского кешбэка за покупку путевок в лагеря. Всего на программу было выделено 7,5 миллиарда. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

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