График движения поездов МЦД-1 и Белорусского направления МЖД изменится в выходные

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В выходные, 28 и 29 мая, пройдут путевые работы на участках первого Московского центрального диаметра (МЦД) и Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 26 мая.

— 28–29 мая на МЦД-1 и Белорусском направлении изменится расписание поездов, — говорится в сообщении.

В период с 16:50 28 мая по 4:50 29 мая будет изменено расписание поездов на участке от Белорусского вокзала до Одинцова. Часть поездов будет отменена. У большинства составов будут скорректированы остановки. Также будут увеличены интервалы движения.

Помимо этого, большая часть аэроэкспрессов будет следовать от и до Белорусского вокзала.

Жителей столицы призвали заранее выбирать альтернативные виды транспорта и маршруты. Ознакомиться с графиком движения на МЦД можно в приложениях «Метро Москвы» и «Расписание и билеты ЦППК», передает дептранс.

До этого стало известно, что расписание нескольких поездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в мае–июне. Причиной стала укладка бесстыкового пути на двух участках.