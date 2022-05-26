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Турникеты на станции метро «Рижская» начали работать вдвое быстрее при оплате банковской картой

Александр Афонин
Город
Турникеты на станции метро «Рижская» начали работать вдвое быстрее при оплате банковской картой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, метро Рижская Карта всех событий

Новые турникеты на станции столичного метрополитена «Рижская» открываются в два раза быстрее обычных при оплате банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 26 мая.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем внедрять современное отечественное оборудование в транспортную инфраструктуру. Недавно обновили все турникеты на «Рижской», теперь при оплате банковской картой они открываются в два раза быстрее, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Он добавил, что новые турникеты будут установлены на всех станциях метро до конца года. По его словам, нововведение позволит пассажирам в год экономить более 50 тысяч часов, передает дептранс.

Станция столичного метро «Рижская» недавно открылась после реконструкции. «Рижская» стала шестой станцией метро, на которой появился дополнительный эскалатор. Вместо трех их теперь четыре.

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