«Фу, как стыдно»: фанаты поддержали Пелагею после раздела имущества с Телегиным

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фанаты певицы Пелагеи поддержали артистку в социальных сетях после того, как суд разделил их совместно нажитое с экс-супругом Иваном Телегиным имущество.

— Невыносимо видеть, как бравые молодцы делят нажитое добро со своими детьми… Фу, как стыдно, — отметили фанаты в комментариях.

Некоторые поклонники все же посчитали, что певица тяжело перенесла развод. Однако Пелагею без поддержки не оставили — в ее адрес поступило множество сообщений с теплыми словами.

Также не забыли артистку и поздравить.

— Поздравляем Полю и ее адвоката с уверенной и справедливой победой в бесконечных судах, которые затеял ее бывший супруг с компанией, — цитирует комментарии поклонников РИА Новости.

О завершении раздела имущества пары сообщил адвокат Пелагеи. Процесс длился около двух лет. У экс-супругов было много претензий друг к другу, поэтому дело оказалось трудным.

Позже Иван Телегин назвал токсичными и абьюзивными отношения с певицей. Он отметил, что прекрасно понимает голливудского актера Джонни Деппа, поскольку тоже был жертвой.