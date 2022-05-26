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Жилой дом по реновации построят на севере Москвы

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом по реновации построят на севере Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, 2-й Лихачёвский переулок, 4 Карта всех событий

В Северном административном округе появится новый жилой дом, возведенный по программе реновации. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил руководитель столичного Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время идут подготовительные работы. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, — отметил он.

Новый дом в Головинском районе будет односекционным, с подземным паркингом. В доме будут расположены 148 квартир — 37 однокомнатных, 74 двухкомнатные и 37 трехкомнатных.

Сам объект находится по адресу 2-й Лихачевский переулок, земельный участок 4, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, глава столичного департамента заявил, что в столице возводят 25 новостроек по программе реновации на месте снесенных домов. По его словам, на данном этапе в городе строится 167 домов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров, еще более 220 зданий находятся в проектировании.

Также стало известно о появлении нового жилого дома по программе реновации в Нижегородском районе столицы. Жилой дом с благоустройством территории будет расположен по адресу улица 2-я Фрезерная, владение 6.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов
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