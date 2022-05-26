Жилой дом по реновации построят в Нижегородском районе

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, 2-я Фрезерная улица, 6 Карта всех событий

В Нижегородском районе столицы появится «монохромный» дом, построенный по программе реновации. Об этом четверг, 26 мая, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Площадь здания составит порядка 12 тысяч квадратных метров. Односекционное здание облицуют металлическими кассетами белого цвета, также сделают вставки темно-серого оттенка. Пластика фасадов задается чистыми геометрическими формами и за счет простых приемов дом выглядит интересно, — отметил он.

Жилой дом с благоустройством территории будет расположен по адресу улица 2-я Фрезерная, владение 6. Современная детская площадка и уголок для тихого отдыха, как уточняется, появятся на территории дома.

В четверг, 26 мая, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал о скором переезде жителей трех домов Алексеевского района в новые квартиры по программе реновации.

Помимо этого, в городе идет строительство 25 новостроек по программе реновации на месте снесенных домов.