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Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве 25 жилых домов по программе реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве 25 жилых домов по программе реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице идет строительство 25 новостроек по программе реновации на месте снесенных домов. Об этом в субботу, 25 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— 25 жилых домов строятся на месте снесенных по программе реновации, и с каждым днем таких будет становиться все больше, так как снесено уже 95 пятиэтажек. Всего в Москве по программе реновации предстоит снести 5175 устаревших домов, — отметил он.

При этом глава столичного департамента добавил, что на данном этапе в городе возводятся 167 домов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров, еще более 220 зданий находятся в проектировании.

Напомним, что более 55 тысяч участников программы реновации переехали в новостройки в столице. Больше всего людей переселилось в Западном административном округе Москвы.

Помимо этого, в Восточном административном округе на месте десяти снесенных домов собираются возвести более 100 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. В районе Северное Измайлово появится четыре новых дома, в районе Косино-Ухтомский — два.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов
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