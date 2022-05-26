Прокуратура организовала проверку по факту пожара в пятиэтажке в подмосковном Раменском

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Раменское, улица Гурьева, 15к1 Карта всех событий

Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим пожаром в пятиэтажном доме в Раменском. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства по Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, установлением всех причин и обстоятельств произошедшего займется Раменская городская прокуратура.

Помимо этого, на контроль поставлено соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в этом доме, подчеркнула Григорьева.

О возгорании в многоквартирном жилом доме стало известно ранее.

По предварительным данным, погиб один человек. Точное количество пострадавших уточняется.