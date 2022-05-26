Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Телевизор мог стать причиной пожара в пятиэтажке в Раменском

Елена Самойлова
Происшествия
Телевизор мог стать причиной пожара в пятиэтажке в Раменском
Фото: depositphotos
Россия, Московская область, Раменское, улица Гурьева, 15к1 Карта всех событий

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в результате пожара в Раменском. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, после локализации возгорания было обнаружено тело мужчины 1964 года рождения.

— Причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора, — заявила Врадий.

По данным Telegram-канала «112», пожар произошел из-за взрыва телевизора. Также сообщается, что семеро жильцов дома обратились за медицинской помощью.

Пожар, о котором идет речь, произошел в пятиэтажке на улице Гурьева. Из здания эвакуировали людей, живущих с третьего по пятый этажи. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

По данному факту подмосковная прокуратура организовала соответствующую проверку. На контроль поставлено также и соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в этом доме.

Подмосковье Следственный комитет Раменский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте