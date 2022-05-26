Телевизор мог стать причиной пожара в пятиэтажке в Раменском

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Россия, Московская область, Раменское, улица Гурьева, 15к1 Карта всех событий

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в результате пожара в Раменском. Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, после локализации возгорания было обнаружено тело мужчины 1964 года рождения.

— Причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора, — заявила Врадий.

По данным Telegram-канала «112», пожар произошел из-за взрыва телевизора. Также сообщается, что семеро жильцов дома обратились за медицинской помощью.

Пожар, о котором идет речь, произошел в пятиэтажке на улице Гурьева. Из здания эвакуировали людей, живущих с третьего по пятый этажи. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

По данному факту подмосковная прокуратура организовала соответствующую проверку. На контроль поставлено также и соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в этом доме.