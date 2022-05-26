Автор книги «Как убить мужа» убила мужа ради страховки

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Нэнси Крэмптон-Брофи, автор любовных романов и эссе «Как убить своего мужа», признана виновной в убийстве супруга ради страховых выплат. Об этом в четверг, 26 мая, пишет The Guardian.

По мнению прокурора, 71-летняя писательница убила своего мужа, 63-летнего шеф-повара Дэниела Брофи. Он был застрелен в 2018 году, когда готовился к работе в Орегонском кулинарном институте.

По заверениям самой Крэмптон-Брофи, во время убийства ее супруга, она сама была дома. Однако записи с камер наблюдения показали, что женщина в это время ездила на работу Брофи и обратно. Кроме того, у писательницы был точно такой же пистолет, из которого был застрелен ее супруг.

В 2011 году женщина опубликовала в интернете шутливое эссе «Как убить своего мужа», где описала возможные мотивы такого преступления и способы замести следы.

— В конце концов, если убийство должно освободить меня, я точно не хочу проводить время в тюрьме. И позвольте мне четко заявить, что я не люблю комбинезоны, а оранжевый — не мой цвет, — написала в эссе Крэмптон-Брофи.

Окружной судья Кристофер Рамрас исключил эссе из судебного разбирательства, так как оно было написано задолго до преступления. Он также запретил присяжным учитывать его во время вынесения вердикта.

Приговор будет вынесен 13 июня. Один из адвокатов Крэмптон-Брофи заявила, что защита подаст апелляцию на это решение, передает газета «Известия».

4 мая женщина убила своего супруга после бытовой ссоры в подмосковном Пушкине. Супруги находились дома. В какой-то момент между ними возник конфликт. Разозлившись, женщина схватила нож и ударила им мужа. Ранение пришлось в область над ключицей. От полученной травмы мужчина скончался на месте.