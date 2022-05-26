Выставка редких книг пройдет в Музее Победы

Фото: shutterstock

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставку редких книг представит Музей Победы в Общероссийский день библиотек. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе музея.

— 27 мая, в Общероссийский день библиотек, Музей Победы откроет однодневную выставку редких книг из фондов библиотеки музея. У посетителей будет возможность увидеть уникальные издания 1941–1945 годов и узнать о событиях военного времени из первоисточников. На выставке представят книги, газеты и журналы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке будут представлены такие раритетные печатные издания, как «Справочник командира инженерных войск», учебное пособие «Спутник партизана», издание «Советская молодёжь в Отечественной войне», книга карманного формата «Суворов. Искусство воевать», детские книжки-малышки и другие редкие издания.

Кроме того, о подвиге Северной столицы в военные годы расскажут журналы «Ленинград» 1944 года и книга «Ленинград, дважды орденоносный», где собраны обращения Владимира Ленина 1918–1922 годов, постановления о присуждении орденов бойцам и офицерам Красной армии за 1944–1945 годы, различные телеграммы и обращения.

Сотрудник библиотеки покажет посетителям музея раритетные издания и расскажет о них, а также о том, какие книги печатались в годы Великой Отечественной.

Всего в научной библиотеке музея хранятся более 57 тысяч книг и журналов. При этом в ней имеются издания не только 1940-х годов, но и тома, которые были выпущены в XIX — начале XX века.

Выставка будет работать с 11:00 в фойе перед Залом Славы, уточнили в пресс-службе.

Также 29 мая в филиале Музея Победы — музее «Главные оружейные реликвии армии» (Г.О.Р.А.) пройдет бесплатная экскурсия для школьников, студентов и многодетных семей «Дорогами войны». Гостям расскажут об истории автомобилестроения в РФ и за рубежом в довоенное и военное время.