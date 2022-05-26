В Совфеде объяснили снижение ставки ЦБ успехом антисанкционных мер

Фото: priziv.smi44.ru/Редакция ОГБУ «Призыв»

Снижение Центральным банком России ключевой ставки до 11 процентов говорит об успехе антисанкционных мер. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил вице-спикер Совета федерации Николай Журавлев.

— Конечно, мы поддерживаем это решение. Оно означает, что первоочередные антисанкционные меры правительства РФ и Банка России принесли свой положительный результат для стабилизации экономики и финансового рынка, — сказал Журавлев.

Напомним, российский Центробанк в конце февраля 2022 года на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке резко поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20 процентов.

По мнению Журавлева, решение мегарегулятора — это позитивный тренд в сторону улучшения ситуации в экономике в современных условиях внешнего давления на Россию, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государственные органы должны помогать бизнесу, а не мешать. Об этом глава государства сказал в четверг, 26 мая, на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.