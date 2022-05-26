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Путин: Государство должно не мешать предпринимателям, а помогать

Антон Махов
Экономика
Путин: Государство должно не мешать предпринимателям, а помогать
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что государственные органы должны помогать бизнесу, а не мешать. Об этом глава государства сказал в четверг, 26 мая, на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

— Задачи государства — разбюрокрачивать всю эту (контрольно-надзорную — прим. «ВМ») деятельность, помогать, не мешать и, оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью, со здоровьем граждан, все-таки уменьшать эту нагрузку, — сказал глава государства.

Омбудсмен в ответ на это заявил, что в последнее время проверок стало меньше. Ничего плохого, по его словам, в этом нет.

— В современных условиях, наоборот, ответ на все, что происходит вовне, ответ на внешнее давление — это расширение зоны свободы, — также подчеркнул Титов.

Президент пообещал, что в этом направлении государство и будет двигаться «аккуратно, чтобы не наносить ущерба обществу, гражданам», сообщает РИА Новости.

Президент России также отметил, что воровство чужих активов не приводит ни к чему хорошему. Особенно это касается тех, кто практикует подобное. Так он прокомментировал новость о том, что страны Европейского союза заморозили примерно 23 миллиарда евро активов Центробанка России.

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