«К хорошему не приводит»: Путин высказался по теме воровства чужих активов

Фото: Администрация президента РФ

Воровство чужих активов не приводит ни к чему хорошему. Особенно это касается тех, кто это практикует. Такое мнение в четверг, 26 мая, выразил президент России Владимир Путин.

— Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит, а если выражаться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает, — цитирует российского лидера РИА Новости.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс 26 мая сообщил, что страны Европейского союза заморозили примерно 23 миллиарда евро активов Центробанка России. Рейндерс отметил, что замороженные в Евросоюзе 23 миллиарда евро являются «ничтожно малой цифрой по сравнению с 100 миллиардами, замороженными США».

Кроме того, Евросоюз после начала российской спецоперации на Украине заморозил активы бизнесменов из России на общую сумму около десяти миллиардов евро. Об этом в среду, 25 мая, сообщило агентство dpa со ссылкой на данные Европейской комиссии (ЕК). При этом по состоянию на начало апреля было заморожено около 6,7 миллиарда евро. 25 мая ЕК планирует представить проект закона, согласно которому активы российских бизнесменов можно будет конфисковать.