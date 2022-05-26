Reuters: Евросоюз заморозил 23 миллиарда евро активов Центробанка РФ

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Страны Европейского союза заморозили примерно 23 миллиарда евро активов Центробанка России. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

— Из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в ЕС, согласно информации, полученной Европейской комиссией от 27 стран-членов ЕС, — уточнил он.

Также Рейндерс отметил, что замороженные в Евросоюзе 23 миллиарда евро являются «ничтожно малой цифрой по сравнению со 100 миллиардами, замороженными США».

Он добавил, что страны ЕС также заморозили яхты и виллы, «связанные с Россией», на 10 миллиардов евро, сообщает агентство Reuters.

23 мая сообщалось, что миллионы долларов заморозили на счетах «дочек» банков России в Казахстане. Сумма остатков на корреспондентских счетах трех дочерних компаний российских банков в Казахстане составляет более 21,6 миллиона долларов, сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.

6 апреля Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.