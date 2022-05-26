Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Правительство Приднестровья отправили в отставку

Евгений Белоусов
В мире
Правительство Приднестровья отправили в отставку
Фото: shutterstock

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский отправил правительство в отставку. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе парламента.

— В повестке дня один вопрос — дача согласия на назначение премьер-министром Александра Розенберга, его кандидатуру на рассмотрение парламента сегодня внес президент ПМР, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что обязанности премьера возлагаются на заместителя председателя правительства по вопросам правого регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислава Касапа, передает РИА Новости.

26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье. По его словам, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность.

До этого, 25 апреля, серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

правительство Приднестровье Отставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте