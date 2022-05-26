Правительство Приднестровья отправили в отставку

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Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский отправил правительство в отставку. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе парламента.

— В повестке дня один вопрос — дача согласия на назначение премьер-министром Александра Розенберга, его кандидатуру на рассмотрение парламента сегодня внес президент ПМР, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что обязанности премьера возлагаются на заместителя председателя правительства по вопросам правого регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислава Касапа, передает РИА Новости.

26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье. По его словам, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность.

До этого, 25 апреля, серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.