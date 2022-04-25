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Здание Министерства госбезопасности обстреляли из гранатомета в Приднестровье

Евгений Белоусов

Происшествия
Здание Министерства госбезопасности обстреляли из гранатомета в Приднестровье
Фото: Pixabay

В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов. Об этом стало известно в понедельник, 25 апреля.

Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто, также неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

В МВД республики заявили, что по предварительным данным, по министерству стреляли из РПГ, передает РИА Новости.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте, произошло возгорание на нефтебазе в Белгороде.

Он отметил, что во время пожара пострадали два человека. Им оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. По данным оборонного ведомства, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту.

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