В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

Фото: Администрация президента РФ

Администрация президента внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Певцов.

По его словам, новости из непризнанной республики вызывают обеспокоенность в Кремле.

— Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

26 апреля две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. На место инцидента прибыли саперы и полицейские. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали российское радио.

До этого, 25 апреля, серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.