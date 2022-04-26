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В поселке Маяк в Приднестровье подорвали две вышки связи

Полина Долганова

В мире
В поселке Маяк в Приднестровье подорвали две вышки связи
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе МВД непризнанной республики.

Согласно информации полиции, взрывы прогремели в 06:40 и 07:05.

На место инцидента прибыли саперы и полицейские.

В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали российское радио.

В результате инцидента никто не пострадал.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вследствие авиаудара с двух вертолетов украинских войск, которые зашли на территорию России на низкой высоте, произошло возгорание на нефтебазе в Белгороде. Он отметил, что во время пожара пострадали два человека.

В Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. По данным оборонного ведомства, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту.

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