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Российский генерал, депутат Государственной думы Владимир Шаманов назвал ошибочной мысль, что на Украине готовы встречать российскую армию «с цветами». Об этом он рассказал в четверг, 26 мая, журналистке Оксане Кравцовой в интервью.

— Это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток, — сказал Шаманов.

По словам Шаманова, на Украине есть много военных учебных заведений почти в каждом регионе со времен Советского союза. Это, по его мнению, позволило ей сохранить военную «школу» и возродить свою армию.

Также он считает, что будущее Украины пока трудно спрогнозировать. По мнению генерала, демилитаризация страны может занять от пяти до десяти лет. Также он добавил, что будет сложно сформировать власть, не запачканную связями «с неонацистами».

В интервью Шаманов добавил, что если эти два условия не будут выполнены, Украина не будет нужна России.

В этом году русскому генералу исполнилось 65 лет.