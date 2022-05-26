Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Генерал Шаманов назвал ошибочной мысль, что ВС РФ на Украине будут «встречать с цветами»

Антон Махов
В мире
Генерал Шаманов назвал ошибочной мысль, что ВС РФ на Украине будут «встречать с цветами»
Фото: Вечерняя Москва

Российский генерал, депутат Государственной думы Владимир Шаманов назвал ошибочной мысль, что на Украине готовы встречать российскую армию «с цветами». Об этом он рассказал в четверг, 26 мая, журналистке Оксане Кравцовой в интервью.

— Это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток, — сказал Шаманов.

По словам Шаманова, на Украине есть много военных учебных заведений почти в каждом регионе со времен Советского союза. Это, по его мнению, позволило ей сохранить военную «школу» и возродить свою армию.

Также он считает, что будущее Украины пока трудно спрогнозировать. По мнению генерала, демилитаризация страны может занять от пяти до десяти лет. Также он добавил, что будет сложно сформировать власть, не запачканную связями «с неонацистами».

В интервью Шаманов добавил, что если эти два условия не будут выполнены, Украина не будет нужна России.

В этом году русскому генералу исполнилось 65 лет.

Политика Украина генералы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнес проявляет инициативу

Все мнения
О проекте