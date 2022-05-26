«Не самая лучшая»: Хабенский прокомментировал ситуацию с отечественным кинематографом

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Ситуация с отечественным кинематографом на данный момент «не самая лучшая», так как российские производители кино зависят от западного оборудования. Об этом сообщил актер и кинорежиссер Константин Хабенский во время выступления на конкурсе «Лидеры России».

— Ситуация, естественно, мягко говоря, для нашего кинематографа не самая лучшая, это нужно понимать. Я сейчас о технической стороне говорю, потому что мы во многом зависим от камер, носителей, приборов, шнуров, кабелей, монтажных программ, которыми пользуемся, — заявил Хабенский.

Он также отметил, что в нынешних реалиях акцент стоит делать не на графику, а на сюжет. Режиссер подчеркнул, что Россия в какой-то момент пошла на поводу у Запада и забыла о том, чем можно гордиться людьми. Тем не менее еще не все потеряно, передает РИА Новости.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице примут меры по поддержке городских кинотеатров и кинокомпаний, снимающих свои фильмы в Москве. Так, они включают в себя гранты ведущим городским киносетям на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате, а также на привлечение зрителей в кинозалы.